وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتفقد جاهزية الخدمات البلدية في المشاعر المقدسة

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تفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، المشاعر المقدسة بمكة المكرمة للإشراف على استعدادات الوزارة ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج عام 1445هـ، والوقوف على مدى الجاهزية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأجرى معاليه خلال الزيارة جولة تفقدية بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود داخل المشاعر المقدسة، حيث اطّلع على جميع الخدمات والمرافق البلدية والمراكز الميدانية ومدى جاهزية الكوادر البشرية وفرق العمل، مشيراً إلى ضرورة توفير جميع الخدمات لتيسير وتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.

وأكد معاليه، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تأدية الأعمال وتوفير أفضل الخدمات البلدية، لافتاً الانتباه إلى أهمية تكامل الجهود والعمل بكفاءة عالية لتحقيق أعلى مستويات الرعاية والسلامة العامة لضيوف الرحمن، كما أشاد معاليه بالجهود المبذولة من قبل أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية لتهيئة أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واجتمع الحقيل مع قيادات الأمانة، حيث اطلع على جاهزية الخطط والبرامج والخدمات البلدية المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة وسلامة الغذاء وأعمال النظافة داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى أعمال صيانة الطرق وتشغيل أنظمة الإنارة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، مؤكداً أهمية ضمان توفير أقصى درجات الأمان والراحة للحجاج خلال فترة إقامتهم.