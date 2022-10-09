وزير الصحة يوضح الإقبال الكبير من قبل المستثمرين في القطاع الصحي

قال الدكتور فهد الجلاجل، وزير الصحة، إن دخول العديد من المستثمرين إلى القطاع الصحي يشير إلى أن الاستثمار في مجال الصحة يوضح أنه قطاع واعد وعالٍ.

وأضاف الجلاجل في تصريحات له بـ”الإخبارية” أن هناك العديد من التحالفات الدولية والوطنية من أجل الاستثمار في قطاع الصحة.

وتابع: أن هناك العديد من المستثمرين في القطاع الآخري تركوا الاستثمار في بعض القطاعات وتوجهوا للاستثمار في مجال الصحة، موضحًا أنه لم يتم طرح 10% من مشروعات قطاع الصحة.

وأوضح وزير الصحة، أن خلال الفترة المقبلة سيتم طرح مزيد من المشروعات في قطاع الصحي من أجل إتاحة الفرصة أمام المستثمرين.