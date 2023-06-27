وزير الصحة: منظمات القطاع الصحي عالية جدا في خدماتها المقدمة لحج هذا العام.. شارك فيها 36 ألف ممارس صحي 32 ألف من منسوبي الصحة 

قال “فهد الجلاجل” وزير الصحة، إن منظمات القطاع الصحي تعمل بكل طاقتها الخدمية من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن خدمات الوزارة لحج هذا العام يشارك فيها أكثر من 36 ألف ممارس صحي، 32 ألف منهم منسوبين لوزارة الصحة.

وأكد أنه تم زيادة عدد الأسرة المخصصة لإسعاف حجاج بيت الله الحرام، من أجل الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات المصابة.

وأشار إلى أن عدد حالات الإصابة بضربات الشمس وصلت إلى 20 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن الاستعدادات الطبية للتعامل مع هذا النوع من الحالات، تمت منذ وقت مبكر.

وتابع أن الوزارة بدأت منذ وقت مبكر في التواصل مع أصحاب الحملات التوعوية لتوعية الحجاج للتعامل مع الأجواء الحارة، كما قامت الوزارة بتكثيف الفرق الطبية في المشاعر المقدسة.