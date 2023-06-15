وزير الصحة ونظيره البريطاني يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة الصحية بين البلدين

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وقع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل مع معالي وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة السيد ستيف باركلي أمس, مذكرة تعاون بين الوزارتين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الصحة والوفد المرافق له إلى المملكة المتحدة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارتين، وتعميق التعاون الصحي بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال جهود الشراكة القائمة بدعم قيادة البلدين، التي ظهرت جليًا في البيان المشترك لزيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للمملكة المتحدة في عام 2018م ، وما تبع ذلك من اجتماعات لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودية البريطانية.

واتفق الجانبان على استمرار التبادل الفني والعمل المشترك، والسعي لاستكشاف فرص الاستثمار التجاري وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما عقد الجانبان جلسة تشاورية تطرقت إلى أوجه التعاون بين البلدين، والاستفادة من التجربة في التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) وفي مجال الرعاية الصحية الافتراضية والصحة الرقمية, بالإضافة إلى مناقشة الجوانب المتعلقة باستضافة المملكة لمؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) خلال العام القادم 2024م و تقديم الخبرات في هذا الجانب، إلى جانب تفعيل التعاون بين المختصين في البلدين في الجوانب التنظيمية والرقابية والتمويلية والتشغيلية المختلفة.