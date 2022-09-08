وزير الصحة يؤكد استمرار دعم المملكة للجهود العالمية لمحاربة فايروس الإيدز والسل والملاريا

التقى وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم (الخميس) بالرياض، رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا الدكتور دونالد كابيروكا.

وتناول الاجتماع تجربة المملكة المميزة في مكافحة جائحة كورونا، وبحث سبل الاستفادة من هذه التجربة عالمياً، إلى جانب موضوع تأمين سلاسل الإمداد وضمان وصول اللقاحات الكافية للدول ذات الاحتياج، والجهود المبذولة عالمياً لإنشاء معاهدة للتحسّب والتصدي للجوائح والأوبئة المستقبلية.

وأكد الجلاجل حرص المملكة على دعم جهود الصندوق لمحاربة فايروس الإيدز والسل والملاريا، وذلك امتداداً لدعمها المستمر للجهود الدولية في المجال الصحي والإنساني.

يُذكر أن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا يعمل بشكل مستقل قانونياً ويضم حكومات ومنظمات غير حكومية وهيئات مدنية، إضافة إلى كل من برنامج الأمم المتحدة المعني بمرض الإيدز ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.