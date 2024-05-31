وزير الصحة يبحث مع وزير الصحة الفلسطيني سُبل التعاون المُشترك

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التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بمعالي وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد عوني محمد أبو رمضان، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك.

وأكد معاليه خلال اللقاء، عُمق العلاقات التاريخية والمُميزة التي تربط بين المملكة وفلسطين، مشدداً على حرص المملكة الدائم على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأشاد وزير الصحة الفلسطيني من جانبه، بالدعم السعودي المتواصل للشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في مجال الصحة، ومثمناً دور المملكة الرائد في المنطقة، وما تقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة في المجالات كافة.