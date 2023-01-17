وزير الصحة يتسلّم جائزة المستوى الذهبي على مسار الوزارات بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

تسلّم معالي وزير الصحة الاستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس, جائزة الملك عبدالعزيز الوطنية للجودة في دورتها السادسة التي حصلت عليها “وزارة الصحة” على المستوى الذهبي، وذلك خلال مشاركتها في فئة القطاعات الحكومية في مسار الوزارات.

وقال معاليه وزير الصحة: إن هذا التكريم يتوج الجهود المباركة والسعي الدؤوب نحو التميز المؤسسي والتطوير المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، زافاً التبريكات والتهاني للعاملين في القطاع الصحي.

وتُعد وزارة الصحة أول وزارة تحصد هذه الجائزة بين نظيراتها، التي ارتكزت على خمس محاور استراتيجية، تمثلت في بناء كيان مستدام، تحسين الصورة الذهنية، تقييم الأثر والمواكبة واستدامة الأثر، كما أن التمكين للتميز المؤسسي على مستوى الوطن هو التوجه الاستراتيجي للجائزة في هذه النسخة.

وتهدف الجائزة إلى التوعية، ونشر ثقافة الجودة والتميّز المؤسسي، وتحفيز القطاعات؛ لتبني مبادئ الجودة والتميّز المؤسسي، وتعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء، والتحسين المستمر للأعمال، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية.