وزير الصحة يتفقَّد مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بشمال جدة

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تفقَّد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل – اليوم – مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بشمال جدة، يرافقه مدير صحة جدة الدكتور مشعل السيالي، وعدد من القيادات الصحية بجدة.

وبدأ معاليه جولته التفقدية بزيارة قسم الطوارئ، حيث شاهد الخدمات والتجهيزات بالقسم،انتقل بعدها لقسم الصيدلية ومن ثم العيادات الخارجية، مطلعاً على مختلف أقسام المستشفى بدءًا من أقسام التنويم إلى جانب قسم الخدمات الطبية المساندة ، وشؤون المرضى وعدد من الأقسام الإدارية.

واستمع معاليه إلى شرح عن آخر مستجدات سير العمل به، مطلعاً على تكامل استعدادات هذا المشروع الجديد وجاهزيته لخدمة أهالي محافظة جدة خلال الأسابيع القادمة.

من جهة أخرى، تفقَّد الجلاجل اليوم مستشفيات جدة الخاصة التي تضمنت مستشفى جدة بارك، وكذلك مستشفى أندلسية، حيث تأتي هذه الزيارة التفقدية من منطلق حرص الوزارة على دعم المستشفيات الخاصة كونها شريكًا أساسيًّا في تقديم الخدمة الصحية ومسهم في تحقيق التحول الصحي.

واطلع وزير الصحة على معايير الجودة والسلامة بالمستشفيين وسياستهما التي من شأنها الاهتمام بتجويد الخدمة الصحية والوصول لرضا المستفيد.