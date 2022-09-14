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وزير الصحة يرأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال العام 2022

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 7:13 مساءً

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رأس معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي في مقر الوزارة اليوم، الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة الهيئة خلال عام 2022م، بحضور أعضاء المجلس.

 

واستعرض رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى، في بداية الاجتماع، جدول الأعمال الذى ابتدأ بمناقشة ما تم بشأن توصيات وقرارات المجلس السابقة.

 

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وشهد الاجتماع استعراض المؤشرات الطبية، والاطلاع على التقرير الدوري للمؤشرات الإستراتيجية، واستعراض أعمال عدد من اللجان بالهيئة مثل لجنة المراجعة، ولجنة الاستدامة المالية ولجنة الترشيحات التي اتخذ المجلس بشأنها ما يلزم من التوصيات والقرارات.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 7:13 مساءً
صورة Waleed

Waleed

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