وزير الصحة يرعى استعراض أسطول الهلال الأحمر بمشاركة المنظومة الصحية بالحج

المناطق_واس

رعى معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الأستاذ فهد الجلاجل أمس، الاستعراض السنوي لأسطول الهلال الأحمر بمشاركة منظومة القطاع الصحي المشاركة في موسم حج العام الحالي ١٤٤٥ هـ وذلك بمهبط عرفات.

واطلع معاليه خلال العرض على أسطول الهيئة المشارك في حج العام الحالي، وما يتضمنه من سيارات إسعاف، وسيارات إسعاف كهربائية صديقة للبيئة، ووحدات الاستجابة السريعة من الدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى الوحدات النوعية ومنها الحافلة الإسعافية ومركبات الاستجابة للبلاغات النوعية، والوحدات الأصغر التي تمتاز بالمرونة في الدخول للأماكن الضيقة كعربات الجولف، والمركبة الكهربائية والدراجات والسكوتر الكهربائي، وأسطول الإسعاف الجوي المشارك في الحج الذي يبلغ عددها سبع طائرات عمودية تخدم من خلال عدة مهابط في المشاعر المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر الدكتور يوسف الصفيان، أن الهيئة تعمل خلال موسم هذا الحج من خلال أكثر من ٦٩٢ من أسطولها الأرضي والجوي للمشاركة في العملية الإسعافية، ورفع الخدمة الطبية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكن المسعفين والأطباء في عملهم من خلال سرعة الاستجابة ومباشرة المرضى والنقل السريع للمنشآت الصحية في مختلف المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة ومحيطها، مؤكداً أن الهيئة على أتم الجاهزية للإسهام في إتمام الحجاج لحجهم بيسر وطمأنينة ضمن منظومة رعاية صحية متكاملة لضيوف الرحمن.