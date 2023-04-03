وزير الصحة يرعى حفلَ تخريج أطباء أكاديمية طب الأسرة بمدينة الملك سعود الطبية

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رعى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن آل جلاجل، – الليلة- حفل تخريج أكثر من 100 طبيب وطبيبة أسرة بأكاديمية طب الأسرة بمدينة الملك سعود الطبية.

وشهدت الزيارة الاطلاع على الخطة الإستراتيجية للمدينة، وافتتاح عدد من المشاريع التطويرية، التي شملت مشروع أعمال توسعة طوارئ المستشفى العام، قسم العمليات الرقمية، قسم المختبر، قسم التعقيم، العناية المركزة للأطفال، والعناية المركزة لحديثي الولادة.

ويرتكز مشروع أعمال توسعة الطوارئ إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطوارئ بنحو 28%، كما ينتظر أن يجري مركز العمليات الرقمية نحو 18 ألف عملية سنويًّا، في حين يشتمل مشروع القاعة الرئيسية على إعادة تأهيلها وتجهيزها بأحدث التقنيات، بطاقة استعيابية تتجاوز أكثر من 540 مقعدًا.

يشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية سجلت في عام 2022م أكثر من نصف مليون موعد في عياداتها، وأكثر من 140 ألف زيارة في أقسام الطوارئ، وأجرت أكثر من 17 ألف عملية جراحية، وخدمت أكثر من 30 ألف مريض في أقسام التنويم، بينما استفاد من خدمات التأهيل الطبي أكثر من 121 ألف مريض.