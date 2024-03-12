وزير الصحة يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بإطلاق حملة إحسان الجمعة المقبلة

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رفع معالي وزير الصحة عضو اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صدور موافقته الكريمة بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة “إحسان” يوم الجمعة المقبلة التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال : إن اهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين بموافقته الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في نسختها الرابعة في مستهل الشهر الفضيل، امتدادٌ لحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز ثقافة التبرع وزيادة التكاتف المجتمعي، وتأكيدٌ على قيمة العطاء التي يتمتع بها وطننا الكريم”.

وأكد معاليه أن هذا الاهتمام يأتي ضمن إطار الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالعمل الخيري وتعظيم أثره، لاسيما في الشهر الفضيل، كما يأتي ذلك في إطار تعزيز الدور المهم الذي تقوم به منصة إحسان كمنصة موثوقة في جمع التبرعات وإيصالها لمستحقيها، من خلال جهود الخيرين واحتساب الأجر لله تعالى.

وأشار معالي وزير الصحة إلى أن منصة إحسان أسهمت في تيسير الوصول إلى المتعففين والتبرع لهم، بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها ويسهم في توفير حياة كريمة لهم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.