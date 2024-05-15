وزير الصحة يزور محافظة القنفذة ويتفقد سير العمل بمرافقها الصحية

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زار معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل محافظة القنفذة، تفقد خلالها عدداً من المشاريع الصحية، للاطمئنان على سير العمل فيها ضماناً لجودة أدائها في خدمة المواطن.

وبدأت زيارة معاليه بمستشفى جنوب القنفذة العام، مطلعاً على خدماته الصحية وسير أعماله، ثم مقر الشؤون الصحية الجديد واطلع على سير العمل في كافة أقسامه، بعدها توجه لزيارة مستشفى القنفذة العام برفقة محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، حيث تلقى استعراضاً للخدمات الصحية المقدمة من قبل شركاء صحة القنفذة من الجمعيات الصحية (لا بأس، زمزم، ابتسم) .

وحضر معاليه لقاءً مع المواطنين استمع خلاله لآرائهم وملاحظاتهم حول الأداء الصحي العام بالمحافظة.

وشملت جولة معالي وزير الصحة زيارة مركز صحي الشرقية واطمأن خلالها على سير العمل فيه وانسياب خدماته للمواطنين بالصورة المرجوة، وتوجه بعد ذلك لزيارة مركز الأزمات والكوارث، ومبنى الشؤون الهندسية تحت التطوير، الذي يقع ضمن المشاريع التطويرية والتحسينية بصحة القنفذة.

وتأتي زيارة معالي الوزير لمحافظة القنفذة تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في كافة مناطق المملكة، وسعياً لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في سياق تحول القطاع الصحي، ضمن رؤية السعودية 2030، والتأكد كذلك من جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة.