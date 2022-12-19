وزير الصحة يفتتح البنك الحيوي الوطني.. وهذه أهدافه

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افتتح وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم (الإثنين)، البنك الحيوي الوطني في هيئة الصحة العامة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعددٍ من القيادات الصحية.

وأوضح “الجلاجل” أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وفعالية البنية التحتية لأنظمة الصحة العامة، حيث سيزيد من تعزيز الأمن الصحي الوطني، والتحكم والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية.

كما سيسهم بشكل فعال في دعم أجندة البحث والتطوير والابتكار، خصوصًا فيما يتعلق بتوطين التقنيات الحيوية، التي تشمل في تطبيقاتها الأبحاث المتعلقة بالجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

من جهتها، بيّنت هيئة الصحة العامة “وقاية” أن البنك سيمكّن الهيئة من إعداد البرامج والخطط في مجال الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، ورفع قدرات الفحص والكشف المبكر، وتحديد أولويات توطين التقنيات الحديثة لتطوير الأدوية واللقاحات.

ونوهت إلى أنه سيعمل على بناء القدرات في مجال الاكتشاف السريع للأمراض الشائعة والنادرة والسيطرة عليها، بالإضافة إلى الدراسات السكانية، وتوفير العينات والبيانات في حالات طوارئ الصحة العامة.