وزير الصحة يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

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وقف معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ميدانياً اليوم الثلاثاء على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة؛ لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن لموسم الحج 1444هـ.

وشملت جولة معالي وزير الصحة مستشفي شرق عرفات ، المستشفى الميداني”شرق عرفات” ، المستشفى الميداني ” عرفات العام، و المهبط” ،المستشفى الميداني” النقابة العامة” ، مستشفى منى الطوارئ .

وأثنى الجلاجل على الجهود التي تبذلها الكوادر الصحية المكلفة بالعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام سواء في المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة أو داخل مكة المكرمة.

وأوضحت “الصحة” أن هذه الجولة تأتي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها ؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لضيوف الرحمن.

وأكدت ” الصحة” أن جميع منشآتها على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية في المشاعر المقدسة ، لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بأسرع وأفضل الإمكانات المسخرة لخدمتهم، فلا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث (منى ، مزدلفة، عرفة) من وجود قطاعات” الصحة” من مستشفى أو مركز موسمي أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميداني أو أسطول ميداني، بالإضافة إلى ماتقدمه الصحة سنوياً من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

وبينت الوزارة أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.

رافق معاليه في الجولة، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار ، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور حاتم العمري.