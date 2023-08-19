وزير الصحة يلتقي رئيسَ منظمة الصحة العالمية

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التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن آل جلاجل، رئيسَ منطقة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وذلك خلال رئاسة معاليه وفدَ المملكة المشاركَ في اجتماعات وزراء الصحة ووزراء الصحة والمالية المشترك لمجموعة دول العشرين المنعقدة في الهند.

وجرى – خلال اللقاء – تبادل الأحاديث الثنائية، ومناقشة الأوضاع الصحية، ودور المنظمة في مخرجات الرئاسة الحالية والرئاسة البرازيلية القادمة في موضوعات الصحة، كما ناقشا استمرار مخرجات رئاسة المملكة بشأن الصحة الرقمية وسلامة المرضى، إلى جانب الاستعداد والتأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية.