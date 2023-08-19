وزير الصحة يلتقي نظيرَه الهندي

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التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل،وزيرَ الصحة الهندي مانسوك مانديفا،وذلك في أثناء رئاسة معاليه وفد المملكة المشارك في اجتماعات وزراء الصحة ووزراء الصحة والمالية المشترك لمجموعة دول العشرين المنعقدة في الهند.

وجرى -خلال اللقاء- مناقشة الأوضاع الصحية والعمل على تطوير العمل الصحي والإسهام في إنجاح أهداف الاجتماع، والاتفاق على التعاون الصحي المشترك، وتفعيل مشاريع الحفاظ على سلامة المرضى.

وأعرب الجلاجل عن سعادته بلقاء نظيره الهندي خلال اجتماعات وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين،مستعرضًا التقدم بشأن أولويات الصحة خلال هذا العام، وسبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة المختلفة؛ومنها الصحة الرقمية،الصناعات الدوائية،ومقاومة مضادات الميكروبات.