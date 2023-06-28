وزير الصحة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال معاليه :” أتشرف بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام , سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأن يمدكم بمزيد من الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة الخير والنماء”.