وزير الصحة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، باسمه ونيابة عن منسوبي الصحة، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يبارك الجهود المبذولة، والمتابعة المستمرة، والدعم اللامحدود من قبل قيادتنا الرشيدة – أيدها الله-، لخدمة ضيوف الرحمن، والحرص على تأديتهم مشاعرهم ونسكهم بكل يسر وسهولة.