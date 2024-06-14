وزير الصحة يُطلع وزير النقل على استعدادات “نوبكو” لموسم حج 1445

المناطق_واس

استقبل معالي وزير الصحة ، رئيس مجلس إدارة شركة “نوبكو ” – الشركة الوطنية للشراء الموحد – الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، في عرفات اليوم، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وذلك للاطلاع على استعدادات شركة نوبكو وكوادرها لموسم حج 1445هـ، لتقديم رعاية صحية متكاملة للحجاج والإسهام في دعم الجهات الأخرى في منظومة الصحة حرصاً على توفير أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على الاستعدادات اللوجستية الطبية للمشاعر المقدسة لخدمة الحجاج، حيث استعرض الجلاجل سير العمل في مركز القيادة والتحكم، وآلية متابعة مؤشرات المخزون لدى المستشفيات والمراكز الصحية، وأحدث الوسائل لنقل البنود الطبية في حالات الطوارئ.

وتشارك “نوبكو” بفرق ميدانية بعدد (159) موظفاً، وبأسطول شاحنات تجاوز (60) شاحنة لتوفير أكثر من (1860) بنداً طبياً، تغطي أكثر من (104) مستشفيات ومراكز طبية في المشاعر المقدسة، كما وفرت نوبكو في خطوة نوعية ٣ مستودعات طبية متنقلة موزعة في أهم المواقع في المشاعر المقدسة، ويتم نقلها وإعادة انتشارها حسب خطة تفويج الحج، كما تسهم في توفير أكياس الثلج للتبريد الطبي التي تستخدم في حالات الإجهاد الحراري.

في ختام الزيارة، أكد معالي وزير الصحة أن شركة “نوبكو” تعمل وفق خطة متكاملة ضمن منظومة الصحة لتأمين جميع الاحتياجات الطبية في تقديم الرعاية الصحية المثلى لكل حاج، وتشمل هذه الخطة تأمين الإمدادات الطبية اللازمة، وتوفير أحدث المعدات الطبية لضمان تقديم أعلى جودة من خدمات الرعاية الصحية.

من جهته عدّ معالي وزير النقل الشراكة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة الصحة نموذجاً مميزاً للتكامل في الخدمات بين الجهات، وما شاهدناه من جاهزية واستخدام للتقنيات الحديثة في الخدمات اللوجستية المرتبطة بإدارة منظومة الأدوية شيء يدعو للفخر، وسيحدث نقلة كبيرة في الخدمات الطبية وفي سرعة وصول الأدوية والمستلزمات الطبية للمستفيدين.

بدورها أكدت “نوبكو” التزامها واعتزازها بتقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج، وذلك من خلال تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وبما يحقق أهداف منظومة الصحة ويسهم في دعم كل الجهود، من أجل أن يحظى ضيوف الرحمن بحج صحي ورعاية متكاملة.

تجدر الإشارة إلى أن “نوبكو” تُعَد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والرائدة في مجال سلاسل الإمداد الطبي في المملكة، وتأسست في عام 2009 بهدف الإسهام بشكل فعّال في تلبية احتياجات القطاع الصحي من خلال توفير خدمات الشراء الموحد وإدارة المخزون والتوزيع، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة ومبتكرة تسهم في تطوّر خدمات القطاع الصحي بالمملكة.