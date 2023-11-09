وزير الصحة يُطلق النسخة الخامسة من مبادرة “امش 30” لعام 2023

المناطق_الرياض

يُطلق معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، يوم السبت المُقبل، النسخة الخامسة من المبادرة الوطنية “امش 30” لعام 2023م في المدينة الرقمية بمدينة الرياض، وذلك ضمن أكبر تجمع صحي رياضي على مستوى المملكة .

وأوضحت وزارة الصحة، أن المبادرة، تهدف إلى التحفيز على ممارسة المشي 30 دقيقة يومياً، ورفع معدلات الصحة العامة بزيادة متوسط العمر للسكان، بما يُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو بناء مجتمع حيوي، وتحقيق جودة حياة أفضل من خلال نمط صحي مُستدام ، وترسيخ سلوك المشي بين المواطنين والمقيمين في المملكة، وقياس وعي المجتمع ومعرفة مستوياته المعرفية والرياضية في ممارسة المشي، إضافة إلى تسهيل رياضة المشي على المجتمع، والتوعية والتثقيف بأهميته وفوائده الصحية.

وبيّنت الوزارة أن مبادرة “امش 30” تشتمل على مجموعة من الأنشطة المتنوعة؛ ومنها: “اختبار ذاتي” يقيس مستوى الفرد في ممارسة المشي، ويقدم حلولاً علمية للتخطيط والاستمرار على الممارسة. والنشاط الثاني “واقع المشي في المملكة”؛ وهو عبارة عن دراسة عن واقع المجتمع السعودي تجاه المشي، والكشف عن أثره على المجتمع، بالإضافة إلى “حملة إبداعية” للتوعية بسلوك المشي والتسويق للمبادرة وأنشطتها ، إضافة إلى “منافسة مجتمعية”؛ وهي مسابقة للاستمرار على 8000 خطوة في اليوم عبر تطبيق “صحتي”، و”تفاعل مجتمعي”؛ وهو تحفيز لجميع جهات العمل في المملكة للمشاركة في المبادرة من خلال المشي في مقراتها لمدة 30 دقيقة، ومشاركة الانطباعات على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل نشاط جديد “المول الصحي”؛ وهي عبارة عن تفعيل مسار للمشي في سبعة مولات (مراكز تجارية) خلال فترة الصيف؛ لتجنُّب حرارة الأجواء الخارجية ، كما تتضمن الأنشطة “فعالية ميدانية” التي من المُقرر أن تقام في جميع مناطق المملكة يوم السبت المقبل .

وتسهم المبادرة في تشجيع المجتمع على زيادة معدل النشاط البدني، والمحافظة على الصحة، ومقاومة الأمراض المزمنة، وتُقام الفعالية مرة سنويًا، وتُفعل في أكثر من 20 مدينة حول المملكة .

يذكر أن وزارة الصحة بدأت مبادرة “امش 30” منذ عام 2019؛ وجاءت نسخة 2022 بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس، فيما بلغ عدد المشاركين في السنوات الماضية نحو 16 ألف مشارك في مختلف مناطق المملكة.