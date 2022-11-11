وزير الصناعة: الثروة المعدنية في المملكة تتخطى قيمتها 1.3 ترليون دولار

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن المجتمع العالمي أدرك أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال التعاون الدولي.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى مبادرة السعودية الخضرا، أنه كلما زاد التعاون في المجتمع العالمي وتخطي الأوقات الصعبة في كافة القطاعات.

وتابع: أن قطاع التعدين جزء مهم لرؤية 2020، موضحا أن ثروة المملكة في قطاع التعدين تتجاوز 1.3 ترليون دولار.

وأوضح وزير الصناعة، أنه القيام بشكل كافي وجيد واستخدام التكنولوجيا للوصول للثروات المعدنية يساعد على وجود وفرة من الثروة المعدنية.

وأكد، أن الاستراتيجية في المملكة تستخدم أحدث الابتكارات التكنولوجية في الوصول إلى أكبر قدر من الثروة المعدنية.

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