وزير الصناعة: المملكة ستصبح لاعباً رئيسياً في مجالات التجارة العالمية

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، التزام المملكة بالتنوع الاقتصادي والنمو المستدام، وتخطيطها لتصبح لاعباً رئيسياً في مجالات التجارة العالمية من خلال الاستثمار في العديد من القطاعات منها الصناعة والتعدين، واستغلال العديد من المزايا التي تتمتع بها، كالموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المميز.

وأشار خلال حديثه في جلسة حوارية خلال فعاليات قمة النمو للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان “التجارة الإقليمية والتعاون في عالم غير مترابط” إلى أن النمو السابق في المملكة كان مدفوعاً بالموارد النفطية، قبل رؤية 2030 التي تستهدف إطلاق القدرات لعدد من القطاعات الواعدة التي سيكون لها قيمة حقيقية للاقتصاد السعودي.

وأضاف أن نظام الاستثمار التعديني يقدم العديد من الحوافز للمستثمرين بغرض تطوير الفرص الاستثمارية المجدية في القطاع، مجدداً الدعوة للمشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة كل عام، والذي يجمع ممثلين من أكثر من 60 دولة، وقادة من الصناعة والاستثمار والأوساط الأكاديمية، ومنظمات أصحاب المصلحة المتعددين.

وكان الخريف أعلن في مستهل زيارته إلى سويسرا عن 50 فرصة استثمارية في قطاع الآلات والمعدات الصناعية في المملكة، بقيمة تزيد على 25 مليار دولار، في صناعة الآلات والمعدات، وتصنيع الصمامات والمضخات، وتجميع الروبوتات الصناعية.