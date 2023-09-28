وزير الصناعة: تدشين مصنع “لوسد”محطة مهمة في رحلة تطوير سلسلة توريد متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية والصناعات عالية التقنية محليا

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية “بندر الخريف”، أن تدشين مصنع “لوسد” يعد محطة مهمة في رحلة تطوير سلسلة توريد متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية العالمية إضافة إلى الصناعات عالية التقنية محليا.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن تدشين أن المصنع يعد إشارة قوية للعالم أن السعودية الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين العالميين في القطاع الخاص، من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية، وبها دلالات قوية جدا وتأكيد لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أن كثير من السيارات التي ستصنع في المملكة ستصدر إلى الخارج، موضحا بأنه لن يقتصر الموضوع مستقبلا على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج.