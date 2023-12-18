وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث التعاون الإستراتيجي مع المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة

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التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المسؤولين في المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة “JOGMEC”، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان.

وبحث معاليه خلال اللقاء التعاون الإستراتيجي مع المنظمة لتوفير إمدادات الموارد المعدنية للصناعة اليابانية، في إطار ما تملكه المملكة من ثروة معدنية ضخمة تضم عشرات المعادن المهمة للعديد من الصناعات المتقدمة، وامتلاكها كل الميزات التنافسية لتصبح مركزاً لإنتاج المعادن.

وناقش اللقاء سبل استفادة قطاع التعدين من إمكانات خبرات المنظمة العاملة في مجالات، المسح والاستكشاف والتطوير والإنتاج والتخزين وإعادة التدوير وحماية البيئة، في أثناء تنفيذ المسوحات الجيولوجية في المناطق المحتملة للموارد المعدنية.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع مسؤولي المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة، إلى المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024 في العاصمة الرياض.