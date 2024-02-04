وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع رئيسي شركتي “إيرباص” و”بوينغ”

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اجتمع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص للطائرات الهليكوبتر- airbus Helicopters”، ورئيس شركة “بوينغ وبوينغ السعودية العالمية – Boeing and Global Saudi Boeing”، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 المقام في العاصمة الرياض.

وتناول اللقاء تطوير التعاون بين المملكة والشركتين في صناعة الطيران.

مما يذكر أن صناعة الطيران تعد إحدى القطاعات الفرعية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وسيعود تطوير قطاع صناعة الطيران بمنافع عديدة على المملكة، حيث يتيح تطوير قاعدة من مصنعي الخدمات ومقدميها، كالصيانة والإصلاح والتشغيل بصورة أساسية، كما أن أمام المملكة فرصة الاستفادة من سوق الطيران المدني المحلي، الذي سيواصل النمو مع انفتاح المملكة على السفر والسياحة.