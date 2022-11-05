وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية لدولة أستراليا

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اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارته الرسمية إلى دولة أستراليا، التي استمرت 5 أيام، التقى خلالها عددا من مسؤولي الحكومة الأسترالية، والمستثمرين، وكبار مسؤولي القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC المقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022م، ورافق معاليه خلال الزيارة معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس، والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني، ووفد يضم عددًا من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

والتقى معالي الوزير خلال الزيارة بحاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية مارغريت بيزلي، ووزيرة الموارد بوزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد الأسترالية مادلين كينغ، والرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار الأسترالية زافيير سيمونيه، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مسؤولي الشركات الأسترالية نظمته Trademark Group of Companies.

وزار معاليه ضمن الأحداث المصاحبة مقر البورصة الأسترالية، وعقد اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي للبورصة الأسترالية بلير بيتون، تم خلاله استعراض آلية العمل الذي تتبعه البورصة الأسترالية، كما زار معاليه جامعة سيدني والتقى بنائب رئيس جامعة سيدني الدكتور شاين جريفين, حيث أطلعه على أبرز برامج الجامعة والمرافق التي تضمها، كما قدم نبذة حول تاريخها وما تقدمه للطلاب السعوديين لتيسير رحلتهم الدراسية وتقديم تجربة تعود عليهم وعلى المملكة بالنفع.

وعقد معاليه لقاءً مع الطلاب السعوديين المبتعثين في أستراليا أكد خلاله أن المملكة تعول على الكثير من أبناء الوطن، وتراهن عليهم في صنع المستقبل، حيث تستهدف المملكة من خلال برامج الابتعاث أن يمتلك المواطن قدرات تمكنه من المنافسة عالميًا في جميع المجالات.

وعلى هامش مشاركة المملكة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC التقى معاليه عدداً من مسؤولي الشركات، حيث اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة EMR Capital أوين هيغارتي أو أي إم، والرئيس التنفيذي لشركة Australian Made بن لازارو، والرئيس التنفيذي لشركة BHP مايك هنري، والرئيس التنفيذي للتطوير في Newcrest سيل سونغ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Anduril ديفيد جودريتش.

كما التقى معاليه بالرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن ماثيو تشامبرلين، والرئيسة التنفيذية لشركة Austmine كريستين جيبس ستيوارت، والرئيس التنفيذي لشركة Thiess مايكل رايت.

واشتملت الزيارة الرسمية على المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين والموارد IMARC المقام في مدينة سيدني الأسترالية في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2022م، وعقد عدد من اللقاءات مع المستثمرين من الجانب الأسترالي، لتأكيد حرص المملكة على وضع خطط لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الفائدة منه، وسعيها نحو عقد شراكات عالمية مهمة في هذا القطاع.

يُذكر أن زيارة معالي الوزير والوفد السعودي لدولة أستراليا تركز وبشكل كبير على قطاعي الصناعة والتعدين؛ بهدف جذب الاستثمارات النوعية للمملكة، وبحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار بين المملكة ودولة أستراليا؛ لتعزيز نمو وتطوير القطاعين، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتبادل الخبرات مع دولة أستراليا التي تعتبر من أهم الدول الرائدة في التعدين على مستوى العالم.