وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

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اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين بين البلدين، حيث شهدت المشاركة في أعمال الاجتماع الـ 50 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في العاصمة مسقط.

والتقى الخريف في اليوم الأول من الزيارة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، وبحثا تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار “رؤية المملكة 2030″، و”رؤية عمان 2040″، كما عقد معاليه اجتماعاً مع معالي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بعمان الدكتور علي بن مسعود السنيدي، ناقش خلاله سبل تشجيع الشركات السعودية والعمانية للاستثمار وفتح آفاق جديدة بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

وشارك وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اليوم الثاني في أعمال الاجتماع الـ 50 للجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ناقش عدة موضوعات، منها: إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي، والمعايير الخاصة به، ومقترح الأمانة العامة بإنشاء اللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، ومقترح تحديد فرص تكامل سلاسل الصناعات والمنتجات المعدنية بين دول المجلس، وتحليل فجوات العرض والطلب ونقاط القوة لجميع المنتجات المعدنية، وخريطة الاستثمارات التعدينية لدول المجلس، كما شهد الاجتماع الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل.

يذكر أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان خلال العام الماضي وصل إلى 4.3 مليارات ريال،من أبرزها: المنتجات الغذائية، والبتروكيماويات، ومواد البناء، فيما بلغ إجمالي الواردات السعودية غير النفطية من عُمان خلال العام نفسه 8.2 مليارات ريال، منها: الأدوية، والتعبئة والتغليف، والمنتجات الاستهلاكية، كما أسهم الصندوق الصناعي في تمويل مشروعين مشتركين مع سلطنة عمان، بحجم رأس مال بلغ 90.7 مليار ريال.