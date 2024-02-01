وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس الاجتماع الرابع من الدورة الثانية للمجلس الصناعي

المناطق_واس

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماع الرابع من الدورة الثانية للمجلس الصناعي، الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، بحضور أصحاب أعضاء المجلس الصناعي من ممثلي القطاعين العام والخاص.

وناقش الاجتماع أبرز المستجدات خلال الفترة الماضية، والإنجازات والتقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، واستعراض تحديات القطاع الصناعي ذات الأولوية ومستوى التقدم في معالجتها، وممكنات وحوافز القطاع الصناعي، وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية وكفاءة المنشآت الصناعية القائمة.

وسلط المجتمعون الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الخاص مع المنافسة غير العادلة والغش التجاري، والآثار المترتبة عليها والمعالجات المقترحة لحلها، ونموذج من تجربة قطاع الآلات والمعدات في تحدي الغش التجاري والآثار الناتجة عنه.

مما يذكر أن المجلس الصناعي يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وبناء منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء من القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الصناعية من خلال إشراك أعضاء المجلس في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية عبر متابعة مؤشر التنافسية الصناعي، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع الصناعي السعودي، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية للتنافسية.