وزير الصناعة والثروة المعدنية يزورُ مقرَّ شركة توركش تكنيك

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زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، مقر شركة توركش تكنيك،ذراع الصيانة والإصلاح التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية،المزود الرائد للخدمات والحلول التقنية لشركات الطيران التجارية والطائرات الخاصة،وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا.

واطَّلع معاليه على أحدث التقنيات المستخدمة في صيانة وإصلاح الطائرات، كما بَحَثَ مع مسؤولي الشركة تعزيز مستوى الشراكة،واستعراض مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها في عدد من القطاعات الحيوية،إضافةً إلى مناقشة تعزيز التعاون في مجال الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات التصنيع المتقدمة.

يذكر أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية تركيا تأتي بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين،وزيادة تبادل الصادرات غير النفطية للبلدين،واستقطاب الاستثمارات النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.