وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور عدداً من المنشآت الصناعية و”مدينة الدواء” في مصر

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زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، مدينة الدواء المصرية، وعدداً من المنشآت الصناعية في اليوم الثاني من زيارته إلى جمهورية مصر.

والتقى معاليه -خلال زيارته مقر مدينة الدواء- معاليَ رئيسَ هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، ورئيس مجلس إدارة شركة “جيبتو”، الدكتور عمر ممدوح، وناقش معهم تعزيز التكامل الصناعي وتبادل الخبرات بما يحقق التطلعات المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت جولة الخريف زيارة مصنع شركة العربي المتخصص في مجال تصنيع وتسويق الأجهزة المنزلية والإلكترونية، ومصنع شركة جمجوم فارما للأدوية، واطلع على خطوط الإنتاج داخل المصانع والتقنيات المستخدمة، كما بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية مصر؛ لتعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين.