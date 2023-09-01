وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور مصنع “ألتناي” للتكنولوجيا في إسطنبول

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زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مصنع “ألنتاي” للتكنولوجيا المتقدمة وحلول التقنية المستدامة في مدينة إسطنبول، الذي يعمل على مساعدة المصانع للتحول من المصانع التقليدية إلى استخدام التقنية والابتكار وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

واطلع الخريف على أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة في المصنع بمجال الروبوتات المتقدمة، مناقشاً مسؤولي المصنع الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق أفضل أنظمة التنقل، وأكثرها كفاءة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات التصنيع الحديثة.

وأكد معاليه حرص المملكة على تطبيق أفضل الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال تصنيع الروبوتات والحلول التقنية المبتكرة، والإسهام في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة في قطاع الصناعة والثروة المعدنية.