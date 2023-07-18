وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي بوزير البترول والثروة المعدنية المصري

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التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بمعالي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر المهندس طارق الملا، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين 2023، الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة.

وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصرالعربية، وبحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الصديقين خاصة في قطاع التعدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة واقع مستقبل قطاع التعدين في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات والتجارب في مجال التقنيات المستخدمة في صناعة التعدين، وزيادة تحقيق التنمية الاقتصادية في هذا القطاع الواعد.