وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي عددًا من الطلاب السعوديين المبتعثين في هولندا

المناطق_واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارته الرسمية إلى مملكة هولندا عددًا من الطلاب السعوديين المبتعثين، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا، الأستاذ زياد بن معاشي العطية.

وأشاد معاليه خلال اللقاء بالنقلة النوعية التي شهدها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، خاصةً بعد إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، استراتيجية البرنامج الجديدة، التي ساهمت في تطوير برامج الابتعاث وتعزيز تنافسية المواطنين من خلال رفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات الجديدة والواعدة.

وأكد الخريف حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطوير وتنمية القدرات البشرية الوطنية، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتدشين الأكاديمية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين المواهب والقيادات، ومواكبة وظائف المستقبل القائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة هولندا، والتي تهدف إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.