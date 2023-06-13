وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي في باريس وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

المناطق_واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الفرنسية باريس، بمعالي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السيد برونو لومير، وناقش معه فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية فرنسا.

وتطرق اللقاء إلى التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها بما يحقق المصالح الثنائية المشتركة، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة التبادل التجاري ونفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين الصديقين.

وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية فرنسا؛ في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعَي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية .