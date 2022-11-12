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وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي وزيرَ البيئة السيرلانكي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 12:24 صباحًا

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التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، معالي وزير البيئة في جمهورية سريلانكا نصير أحمد، على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي يعقد بالتزامن مع قمة المناخ العالمية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر، وذلك بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

وجرى – خلال اللقاء- مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وسريلانكا في مجالات التعدين والأسمدة، كما بحث الاستفادة من تجربة المملكة في الدراسات الجيولوجية والصناعات التحويلية.

ووجَّه معاليه الدعوة لوزير البيئة في جمهورية سريلانكا، لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يُقام في مدينة الرياض يناير المقبل.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 12:24 صباحًا
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