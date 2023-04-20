وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الاستاذ بندر بن إبراهيم الخريف باسمه ونيابة عن منسوبي منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات.

وثمن معاليه ما تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، والذي كان له الأثر الكبير على النمو المتواصل والمستمر الذي يشهده هذان القطاعان الاستراتيجيان، مشيدًا بما تحقق من نهضة وتطور في مختلق القطاعات الاقتصادية في المملكة.