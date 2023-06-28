وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز قيادةً وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادته الرشيدة.

وأكد الخريف أن ما تقدمه القيادة الحكيمة من أعمال جليلة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتيسير سُبل الحج، هو ترجمة لما تحظى به الأماكن المقدسة من رعاية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – سائًلا الله أن يعينهما على ذلك وأن يجعلها في ميزان حسناتهما، وأن يمدّهما بالتوفيق والعون والسداد.

كما هنأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بهذه المناسبة الكريمة الشعب السعودي، ومنسوبي ومنسوبات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكذلك شركاء منظومة الصناعة والتعدين من المستثمرين، وأصحاب الأعمال والمصانع.