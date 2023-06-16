وزير الصناعة يبحث فرص الاستثمار مع عدد من الشركات الألمانية في ميونخ

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عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين ومسؤولي الشركات الألمانية في مدينة ميونخ اليوم؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والعديد من المزايا والممكنات التي تقدمها المملكة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضورعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية مناقشة الإسهام في جذب الاستثمارات النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة؛ تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى بحث تبادل الخبرات والتجارب بين جهات القطاع الخاص في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تهدف إلى التأكيد على خطط المملكة الهادفة إلى اعتماد قطاعي الصناعة والتعدين بصفتها خيارات إستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية، وفتح أبوابها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى التعريف بالممكنات والحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين.