وزير الصناعة يزور جناح “المراعي” أثناء افتتاح معرض “سعودي فود”.. ويثمن جهودها في صناعة الغذاء

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زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، جناح “المراعي” المشارك في معرض سعودي فود 2024م

وأطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية على الاستراتيجية الاستثمارية الخمسية الطموحة التي أطلقتها الشركة مؤخراً، وجهود التصنيع الغذائي والمصانع الجديدة والاستثمارات القادمة في الصناعات الغذائية.

وأعرب معاليه عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها “المراعي “لتطوير قطاع الصناعات الغذائية في المملكة، معتبراً أنها شركة رائدة في هذا المجال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي عبر مشاريع متنوعة.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأغذية محمد الشهيل، أن قسم المبيعات المخصص لتلبية المطالب المتخصصة للعملاء (المراعي برو) يستعرض من خلال المعرض رؤية الشركة في الالتزام بنمو صناعة الخدمات الغذائية والتموين، وتزويد العملاء بأعلى جودة وتميز في الابتكار عبر منتجات متنوعة.

في السياق ذاته، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للتواصل منذر محمود طيب، أن المشاركة في المعرض عبر “المراعي برو”، تأتي لتسليط الضوء على دور الشركة المتنامي لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، باعتبارها رائدة في صناعة الأغذية والمشروبات بالسعودية والشرق الأوسط والخليج العربي.