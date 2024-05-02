وزير الصناعة يزور مقر وزارة التجارة والصناعة القطرية ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد السعودي

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زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مقر وزارة الصناعة والتجارة القطرية، وعقد اجتماعًا مع الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب.

وناقش الاجتماع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية الأخوية وتطويرها بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة في قطاعي الصناعة والتعدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض خطط التنمية الصناعية في الدول الخليجية.

وشدد الخريف على أهمية التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ لبناء قاعدة صناعية قوية تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المنطقة على الخارطة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا المزايا الفريدة التي تتمتع بها دول الخليج، التي تُشكل أرضية خصبة لنمو القطاع الصناعي.

وأكّد أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، التي ستُسهم بشكل كبير في تطوير الصناعات الخليجية، وجعلها أكثر كفاءةً وابتكارًا، مبينًا أن الطموحات كبيرة، وأن الهدف هو الوصول إلى الأسواق العالمية، وليس الخليجية فقط.

وشهد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر الخريف، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في قطر؛ توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك قطر للتنمية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التصدير والاستيراد، واستكشاف الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.