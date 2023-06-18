وزير الصناعة يفتتح الملتقى الأول للمراجعة الداخلية

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افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الملتقى الأول للمراجعة الداخلية في الوزارة، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وعدد من مسؤولي وقادة منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد الوزير الخريف أهمية الدور التكاملي لجهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وتناغم العمل فيما بينها، مبيناً أن مفهوم المراجعة الداخلية لا يقتصر على الرقابة، بل يتناغم مع الإدارات الأخرى، ويعزز من نضج وكفاءة العمل، إضافة إلى إسهامها الفاعل في تحسين الأنظمة وتنفيذها بشكل يحد من الأخطاء.

وتضمن الملتقى جلسات عمل ونقاشات حول المراجعة الداخلية، وعرضًا عن أهمية التدقيق الداخلي في تعزيز الثقافة التنظيمية، ودور المراجع الداخلي في الأمن السيبراني، إضافة إلى تقديم لمحة حول التعديلات على معايير التدقيق الداخلي العالمية .