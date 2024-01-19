وزير الصناعة يلتقي عدداً من مسؤولي الشركات الصناعية في منتدى دافوس 2024

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التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في يومه الثاني بمدينة دافوس السويسرية، عدداً من رؤساء وقادة الشركات الصناعية العالمية، وذلك خلال مشاركته ضمن وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024، المقام في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 – 19 يناير الجاري.

والتقى “الخريف”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “يو بي إل” جاي شروف، والرئيس التنفيذي لشركة “سي إي بي آي” الدكتور ريتشارد هاتشيت، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إطارات أبولو” Apollo Tyres نيراج كانوار، كما التقى رئيس مجلس إدارة شركة “إندوراما فنتشرز” Indorama Ventures سري براكاش لوهيت، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “اتش دي هيونداي” HD Hyundai كي تشونغ.

وناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاءات، تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وهذه الشركات في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، والتسهيلات والإجراءات المقدمة لجذب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2024م؛ لتسليط الضوء على التقدم الذي تم إنجازه في “رؤية المملكة 2030″، ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، وما توفره من فرص استثمارية في العديد من القطاعات.