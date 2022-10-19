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وزير الطاقة: أضعنا 40 سنة كان يمكن أن نكون فيها مثل الهند والصين بمجال الصناعة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 8:11 مساءً

المناطق_الرياض

 

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة أضاعت 40 سنة كان يمكن أن تكون فيها مثل الهند والصين بمجال الصناعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة “انتهى عصر عمل الوزارات بشكل منفرد.. نجاح الصناعة يعتمد على وجود طاقة موثوقة وتنافسية “.

وتابع: “المملكة دولة صناعية سابقًا و مستقبلاً و الطموحات كبيرة لـ وطن يصنع.. الاستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه الأنا”.

وأكمل: “ننتج 38 طنا في الصناعات التحويلية ولا نستفيد سوى من 6 ملايين”.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 19 أكتوبر 2022 - 8:11 مساءً
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Waleed

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