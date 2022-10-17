وزير الطاقة الإماراتي: قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان فنياً بحتاً وليس سياسيا

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أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن قرار منظمة أوبك الأخير “قرار فني” اتخذ بالإجماع وليس سياسيا.

وقال وزير الطاقة الإماراتي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أود أن أؤكد أن قرار منظمة أوبك الأخير بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً.. وقد تم بالإجماع وليس قراراً سياسياً كما يحاول البعض وصفه”.

وكان تحالف أوبك+ قد قرر في وقت سابق خفض حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار النفط الخام.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، خلال مؤتمر صحفي بالجزائر إن المنظمة تستهدف التوازن بين العرض والطلب في أسعار النفط، مؤكدا أن قرار خفض النفط فنية فقط.

وتابع: “نحن لا نتحكم في أسعار النفط، واستقرار أسواق النفط العالمية مهم للمستقبل ونحن لا ننظر فقط إلى اليوم”.