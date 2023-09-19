وزير الطاقة: الركيزة الأساسية لأمن الطاقة هي الاستدامة.. ومواصلة الاستثمارات بها تنعش الاقتصادات العالمية 

أكد وزير الطاقة الأمير “عبدالعزيز بن سلمان”، أن الركيزة الأساسية لأمن الطاقة هي أسواق الطاقة المستدامة والمستثمرة والتي بدونها لن يتمكن الناس من الاستثمار ولن يكون هناك الوضوح اللازم لضخ الاستثمار وبيان الرؤية الواضحة أمام المستثمرين.

وأضاف أن يجب أن يدرك الجميع أن العالم لا يزال بحاجة ماسة إلى اقتصاد قوي ومنتعش بشكل أكبر مما هو عليه اليوم، وذلك من أجل تحقيق الطموحات والرغبات التي يتطلع إليها أبناء الشعوب.

وأشار إلى أن جميع دول العالم يجب عليها أن تتعاون من أجل النهوض بالمجتمعات وتحقيق التقدم في مجال أمن الطاقة.