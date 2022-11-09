وزير الطاقة: المملكة في المرتبة الثانية بتصنيف التصدي للهجمات السيبرانية

وتابع: “لكن هذا لا يجعلنا نستريح ولا نلقي بالًا للأمر؛ لأننا قد نفقد يقظتنا، ونفقد الزخم أيضًا، وأن يتم تحدينا لكي يجعلونا نتأخّر في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية”.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: المملكة احتلت المرتبة الثانية في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022#الإخبارية pic.twitter.com/5IpvomH7jw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022