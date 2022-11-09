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وزير الطاقة: المملكة في المرتبة الثانية بتصنيف التصدي للهجمات السيبرانية

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 2:17 مساءً

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية.

وأضاف “وزير الطاقة”، خلال كلمته في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أنَّ المملكة اتبعت التدابير العالمية الموضوعة للتصدي لهذه المخاطر والهجمات.

وتابع: “لكن هذا لا يجعلنا نستريح ولا نلقي بالًا للأمر؛ لأننا قد نفقد يقظتنا، ونفقد الزخم أيضًا، وأن يتم تحدينا لكي يجعلونا نتأخّر في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية”.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 2:17 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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