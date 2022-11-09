وزير الطاقة: المملكة في المرتبة الثانية بتصنيف التصدي للهجمات السيبرانية

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية.
وأضاف “وزير الطاقة”، خلال كلمته في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، أنَّ المملكة اتبعت التدابير العالمية الموضوعة للتصدي لهذه المخاطر والهجمات.
وتابع: “لكن هذا لا يجعلنا نستريح ولا نلقي بالًا للأمر؛ لأننا قد نفقد يقظتنا، ونفقد الزخم أيضًا، وأن يتم تحدينا لكي يجعلونا نتأخّر في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية”.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: المملكة احتلت المرتبة الثانية في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية#المنتدى_الدولي_للأمن_السيبراني2022#الإخبارية pic.twitter.com/5IpvomH7jw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2022