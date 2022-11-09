وزير الطاقة: الهجمات السيبرانية تُستخدم كسلاح ولا تحتاج إلى جيوش (فيديو)

وأضاف خلال منتدى “الأمن السيبراني” المنعقد حاليًا في الرياض أن الهجمات السيبرانية تستخدم كسلاح ولا تحتاج إلى جيوش أو عتاد، فهي تأتي دون إنذار مسبق أو معرفة بمصدرها.

وتابع: المملكة احتلت المرتبة الثانية في تصنيف التصدي للهجمات السيبرانية، وعلينا أن نتحد جميعًا في التصدي لتلك الهجمات، وأن نكون استباقيين لصدها؛ لأنها تتغير بسرعة وعلينا أن نعي ذلك.

وانطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، بمشاركة 120 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، وحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز