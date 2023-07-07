وزير الطاقة: سوق النفط لن يتم تركها دون “رقابة”

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وعد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بالاستمرار في مفاجأة أسواق النفط والقيام “بكل ما هو ضروري”.

وتابع: “في الحقيقة، أعتقد أن الناس يجب أن يكونوا في منطقة الراحة الخاصة بهم، وأن يدركوا بأن هذه السوق لن يتم تركها دون رقابة”.

وقال بن سلمان “بالتأكيد أنا في منطقة الراحة الخاصة بي، لهذا أنا أستمتع بيومي، وسأستمتع بما تبقى من اليوم”.

وأضاف أنه لا يتعرض هو وزملاؤه للترهيب بسهولة، وأنهم يركزون بشدة على أعمالهم فقط.

“أسمع بعض هذه القصص هنا وهناك وأضحك، لأنني أعلم أن الأمر سيستغرق أسبوعًا أو أسبوعين، أي أنه مهما كانت روايتهم للقصص، فسوف تنكرها الحقائق بخلاف الاضطرار إلى بذل جهد لمحاولة إثبات أن هذه القصص غير صحيحة”.

وطالب بأن يتمكن الناس من الاستماع إلى ما نقوله لهم مباشرة وبدلاً من سماعه من جهة ثانية، أو من جهة ثالثة، أو رابعة، حيث يتم تغيير محتوى الرسالة.

وأشار إلى أنه في منطقة الراحة المطلقة، قائلا :”سوف أجمع بين ما قاله آلان جرينسبان ودراجي، إننا سنكمل جهود الأسواق المفاجئة، وسأقوم بتغيير بسيط على ما قاله دراجي، سنفعل كل ما هو ضروري، وليس كل ما يتطلبه الأمر، بل ما هو ضروري”.

وتابع :”أود أن أقتبس من أغنية إلتون جون، ما زلنا واقفين، وسوف نضيء”.