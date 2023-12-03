وزير الطاقة: نمو قطاع البتروكيماويات بأكثر من 50% بحلول 2040

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توقع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان نمو قطاع البتروكيماويات بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 1200 مليون طن سنويا بحلول عام 2040.

وأوضح الأمير في كلمته خلال الدورة 17 من مؤتمر “جيبكا” السنوي المنعقد في قطر، على أن نمو قطاع البتروكيماويات بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 1200 مليون طن سنويا بحلول عام 2040 سينعكس على شكل زيادة في الطلب على الهيدروكربونيات كمواد خام.

وأضاف أن استراتيجية المملكة للبتروكيميائيات تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة مع تخفيف البصمة الكربونية، من خلال التركيز على تحويل السوائل إلى بتروكيميائيات، ورفع مستوى المواد منخفضة القيمة التي تحرق كوقود، إلى لقيم للبتروكيميائيات.

وأشار الوزير إلى أن جهود المملكة مستمرة في تعزيز الاستدامة من خلال التقييم الحالي لإنتاج مواد كيميائية مستدامة ومنخفضة الكربون مثل الوقود الاصطناعي e-Methanol واليوريا النظيفة من خلال بناء مركز فريد من نوعه يحقق الاستفادة القصوى من ثاني أكسيد الكربون.